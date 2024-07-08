Профессор Руденко: мейн-куны лучше других пород кошек подходят для донорства крови в ветеринарии
Переливание крови — серьезная проблема в ветеринарии мелких животных. Многие вопросы по группам крови кошек еще не до конца изучены, рассказал профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, в плане развития осложнений выделяются три группы: А — 91% популяции кошек, B — 6%, АВ — 1%.
«Врачи выяснили, что у всех мейн-кунов группа А, которая подойдет для большинства кошек. Также у мейн-кунов более крупная по сравнению с другими кошками масса тела, что позволяет взять больше крови без ущерба животному», — отметил эксперт.
Представители данной породы, добавил профессор, не имеют злокачественные группы крови, повышающие риск осложнений.