Профессор РГСУ Сытник разъяснила, в каких случаях работодатель может законно не выплачивать премию

Профессор кафедры управления, маркетинга и продаж РГСУ Александра Сытник разъяснила, в каких случаях работодатель может законно не выплачивать премию. Об этом написал NEWS.ru .

По ее словам, важно внимательно изучить формулировки в трудовом договоре или положении о премировании. Если в договоре указано, что «работодатель может выплачивать премию», то выплата остается на усмотрение работодателя. Если же написано, что «работнику устанавливается премия при выполнении условий…», то выплата становится прямой обязанностью компании.

Сытник также отметила, что если в расчетном периоде у сотрудника были дисциплинарные взыскания, то работодатель может лишить его части премии, но не более чем на 20% от заработной платы. При этом наказывать рублем можно только за тот месяц или квартал, когда было совершено нарушение. Лишение премии на более длительный срок за один проступок является незаконным.

Юрист АБ КИАП Рустам Большаков в интервью NEWS.ru посоветовал сотрудникам, столкнувшимся с невыплатой гарантированной премии, обратиться с официальной письменной претензией к своему работодателю. Это может быстро решить проблему без привлечения контролирующих органов.