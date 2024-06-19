Профессор РАНХиГС Дехтярь назвала Минводы и Краснодарский край самыми популярными курортами в России

В России можно найти место для отдыха на любой вкус и кошелек. Таким мнением поделилась с радиостанцией «Говорит Москва » профессор РАНХиГС Галина Дехтярь.

Она объяснила, что в России много различных курортов, которые подойдут и для отдыха с детьми, и для оздоровления, и для активных развлечений.

«Развивается автомобильный туризм, строятся кемпинги вдоль трасс. Этому уделяется огромное внимание. Но, с другой стороны, мы едем к морю и солнцу, поэтому прогнозируемо то, что будет всплеск продолжаться к курортам Краснодарского края», — отметила Дехтярь.

Она добавила, что особой популярностью в этом году пользуются и курорты Минеральных вод. Туристы едут туда из-за потрясающей природы, большого количества памятных и исторических мест, а также с целью оздоровиться.