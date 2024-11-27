Профессор Раджабов рассказал, что выращивание в России бананов возможно, если в этом будет экономическая выгода

Профессор кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Агамагомед Курбанович Раджабов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» сообщил, что в России можно выращивать бананы, несмотря на достаточно холодный климат.
Вопрос лишь в том, будет ли в выращивании тропических фруктов экономическая целесообразность.
«Сейчас появляются новые технологии, недорогие материалы для устройства защищенного грунта, поэтому при необходимости на юге РФ бананы возможно выращивать», — сказал профессор.
При этом эксперт предупредил, что даже в южных регионах России бананы в открытом грунте культивировать невозможно.
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