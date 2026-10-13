Профессор Продеус сообщил, что благодаря препаратам люди могут снизить массу тела на 16–25% без вреда для здоровья

Доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус сообщил ИА НСН , что благодаря современным препаратам люди сегодня могут снизить массу тела на 16–25% без вреда для здоровья.

Он отметил, что число людей с высоким индексом массы тела в последние годы значительно выросло, однако появление новых лекарств позволило исправить эту ситуацию гораздо эффективнее, чем раньше.

По словам профессора, на рынке уже представлены препараты семаглутид (известный под торговым названием «Оземпик») и тирзепатид, а в течение ближайшего года ожидается появление ретатрутидa — тройного антагониста. Продеус подчеркнул, что при правильном использовании этих средств, относящихся к первому и последующим поколениям, многие люди смогут избавиться от веса, который набирался десятилетиями, всего за последние четыре-пять лет.