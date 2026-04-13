Профессор Попов заявил, что проверять лекарства только по сроку годности недостаточно

Профессор кафедры терапии с курсом клинической фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов рассказал Life.ru , что проверять лекарства только по сроку годности недостаточно. На безопасность препарата влияет и его внешний вид.

Срок годности на упаковке — это гарантия того, что лекарство будет сохранять свои свойства при соблюдении условий хранения. После истечения этого срока производитель не может гарантировать качество препарата.

Эксперт посоветовал внимательно осматривать препарат. Таблетки и капсулы могут менять цвет, крошиться, склеиваться или пахнуть иначе. Растворы и сиропы мутнеют, дают осадок или даже газообразование. Мази и кремы могут расслаиваться и менять текстуру. Если препарат хранили неправильно, его лучше сразу выбросить.