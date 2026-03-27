Профессор Погосова указала на проблему с отказом пациентов выполнять предписания врачей

Отказ пациентов следовать медицинским рекомендациям — распространенная проблема, которая может привести к серьезным последствиям для здоровья. Подробнее рассказала профессор, доктор медицинских наук Нана Погосова в беседе с сайтом KP.RU .

По ее словам, примерно половина пациентов с ишемической болезнью сердца в течение года после инфаркта отказывается от приема назначенных врачом препаратов. Особенно это касается лекарств, которые дают долгосрочный эффект, а не напрямую влияют на симптомы.

Специалист объяснила, что при отказе от препаратов больные очень быстро сталкиваются с повторной сердечно-сосудистой катастрофой. Например, может произойти закупорка стента — устройства для расширения сосудов, на установку которого были потрачены значительные средства.