Профессор ПГНИУ Шихов заявил, что в этом году в Пермском крае аномальных морозов не ожидается

Профессор ПГНИУ, доктор географических наук Андрей Шихов поделился прогнозом на зиму в Пермском крае. По его мнению, зима будет холоднее предыдущей, но аномальных морозов ждать не стоит. Об этом сообщило URA.RU .

«Прошлогодняя зима заняла второе место по теплу в истории, уступая только зиме 2019/2020 года, также аномально теплыми были ноябрь и март», — отметил он.

Главный специалист информационного портала «Метеоновости», метеоролог Татьяна Позднякова ранее сообщила, что к концу рабочей недели температура воздуха в столичном регионе приблизится к климатической норме, а количество осадков уменьшится, написал RT.