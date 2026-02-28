Профессор ПГНИУ Шихов предупредил жителей Пермского края о снегопадах 1 марта

Профессор ПГНИУ Андрей Шихов рассказал о погоде в Пермском крае в начале весны. Существенного повышения температуры воздуха ожидать не приходится, сообщил properm.ru .

По словам эксперта, в воскресенье, 1 марта, прогнозируются снегопады. В столице Прикамья уровень снежного покрова увеличится на три-пять сантиметров, тогда как западные регионы края получат больше осадков — до семи сантиметров.

Вероятно, первые небольшие оттепели произойдут лишь на южной окраине региона ближе к началу следующей недели, если территория попадет под влияние ныряющего циклона. Эти процессы сопровождаются новыми осадками в виде снега.