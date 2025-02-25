Профессор Нуркова: сохранение воспоминаний о раннем детстве зависит от окружения

Люди не способны запоминать события раннего детства из-за особенностей развития мозга. Формирование автобиографической памяти начинается примерно в возрасте двух лет, однако ее дальнейший рост сильно зависит от окружающей среды. Об этом рассказала профессор факультета психологии МГУ Вероника Нуркова в беседе с KP.RU .

По ее словам, недостаток общения со взрослыми, особенно в учреждениях типа детских домов, может препятствовать формированию полноценного самосознания.

«Если ребенок вырос в детдоме, то у него представление о себе как о личности формируется бедно. Мы знаем, что детдомовцы очень тяжело адаптируются к нормальной жизни. Часто говорят, что у них нет бытовых навыков», — отметила эксперт.

Она пояснила, что в действительности соответствующие трудности могут быть связаны с неразвитой автобиографической памятью, мешающей осознавать прошлое и выстраивать планы на будущее, добавил aif.ru.