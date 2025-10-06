Профессор НИУ ВШЭ Виноградов предупредил, что сильные запахи из квартиры могут стать поводом для штрафа
Профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал «Газете.Ru», за что чаще всего штрафуют жильцов многоквартирных домов.
Как отметил эксперт, нарушение режима тишины — наиболее распространенное основание для жалоб. В большинстве регионов он действует с 23:00 до 7:00, а в некоторых субъектах — с 22:00.
«Соседи могут пожаловаться на громкую музыку, ремонтные работы, крики, использование звукоусиливающей аппаратуры, а также на нецензурную брань в подъезде, на балконе или в других местах общего пользования», — пояснил специалист.
Нарушители могут получить штраф, размер которого различен в разных регионах: например, в Москве для физических лиц сумма штрафа составит до 2000 рублей, а в Санкт-Петербурге — до 5 000 рублей. Также поводом для штрафа могут стать сильные запахи из квартиры и захламление мест общего пользования. Кроме того, курение в помещениях общего пользования запрещено и влечет за собой ответственность по статье 6.24 КоАП РФ.