Профессор НИУ ВШЭ Виноградов предупредил, что сильные запахи из квартиры могут стать поводом для штрафа

Как отметил эксперт, нарушение режима тишины — наиболее распространенное основание для жалоб. В большинстве регионов он действует с 23:00 до 7:00, а в некоторых субъектах — с 22:00.

«Соседи могут пожаловаться на громкую музыку, ремонтные работы, крики, использование звукоусиливающей аппаратуры, а также на нецензурную брань в подъезде, на балконе или в других местах общего пользования», — пояснил специалист.

Нарушители могут получить штраф, размер которого различен в разных регионах: например, в Москве для физических лиц сумма штрафа составит до 2000 рублей, а в Санкт-Петербурге — до 5 000 рублей. Также поводом для штрафа могут стать сильные запахи из квартиры и захламление мест общего пользования. Кроме того, курение в помещениях общего пользования запрещено и влечет за собой ответственность по статье 6.24 КоАП РФ.