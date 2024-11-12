Профессор Нигматулин: альтернативная энергетика не поможет спасти климат

Россия собирается остановить поддержку возобновляемых источников энергии после 2035 года. В беседе с Общественной Службой Новостей профессор и генеральный директор Института проблем энергетики Булат Нигматулин рассказал о перспективах РФ на данном рынке.

По его словам, российской стороне приходится выделять существенные суммы на обслуживание объектов возобновляемых источников энергии.

«Это распыленная энергия, при которой идет дополнительная нагрузка на сетевое хозяйство и распространяется на все остальные технологии», — отметил эксперт.

Он напомнил о необходимости дополнительных аккумуляторов для поддержания этого вида энергии. Кроме того, климат таким образом тоже спасти не получится, добавил профессор.