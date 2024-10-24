Профессор Национального университета Мексики Альфредо Халифе-Рахме назвал БРИКС важнейшей организацией, в которой состоят государства, обладающие ценными ресурсами. Об этом сообщил RT .

Он считает, что будущее мира именно за это организацией. Профессор подчеркнул, что суммарный ВВП БРИКС уже обошел показатели G7.

«Я полагаю, что двумя важнейшими наименованиями сырья станут энергоносители — нефть, газ и вдобавок литий, а также продовольствие», — сказал Халифе-Рахме.

Собеседник указал, что именно Россия является лидером по всем этим ресурсам.