Профессор Национального университета Мексики Халифе-Рахме заявил, что будущее мира за БРИКС
Профессор Национального университета Мексики Альфредо Халифе-Рахме назвал БРИКС важнейшей организацией, в которой состоят государства, обладающие ценными ресурсами. Об этом сообщил RT.
Он считает, что будущее мира именно за это организацией. Профессор подчеркнул, что суммарный ВВП БРИКС уже обошел показатели G7.
«Я полагаю, что двумя важнейшими наименованиями сырья станут энергоносители — нефть, газ и вдобавок литий, а также продовольствие», — сказал Халифе-Рахме.
Собеседник указал, что именно Россия является лидером по всем этим ресурсам.