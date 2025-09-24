Профессор МПГУ Баксанский одобрил идею обучения школьников рабочим профессиям при несдаче ГИА

Профессор кафедры психологии и образования института педагогики и психологии МПГУ Олег Баксанский в беседе с «Известиями» поддержал идею обучения школьников рабочим профессиям в случае несдачи ГИА.

По словам эксперта, около 10% учащихся ежегодно не сдают ГИА с первого раза. Причины этого явления разнообразны: стресс, недостаточная подготовка, особенности восприятия материала.

Комитет по просвещению рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект об обучении не сдавших ГИА школьников рабочим профессиям. Это позволит им получить рабочую специальность параллельно с прохождением школьной программы.

«Новая норма позволяет учащимся получить рабочую специальность параллельно с прохождением школьной программы. Это может способствовать повышению уровня занятости молодежи и снижению безработицы среди подростков», — сказал профессор.

Среди наиболее востребованных рабочих специальностей Баксанский выделил профессии электрика, сварщика, автомеханика, плотника и каменщика. Они обеспечат молодым людям стабильность и высокий спрос на рынке труда. Однако профессор подчеркнул необходимость качественной подготовки и поддержки молодых специалистов.