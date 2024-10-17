Профессор Мойсеяк: чаи на основе лемонграсса, мяты и гуараны является природным энергетиком

Чтобы взбодриться по утрам, необязательно пить крепкий кофе. Источником энергии может стать чай на основе мяты, лемонграсса и родиолы розовой, рассказала RT профессор кафедры бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк.

Она отметила, что эти растительные компоненты становятся отличной альтернативой кофе в составе с такими травами, как гуарана и лимонник. Чай мате — еще один вид природного энергетика, добавила специалист.