Профессор МГУ Кислов рассказал, что ураган «Кирк» может задеть Ленинградскую область
Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов в беседе с радио «Говорит Москва» рассказал об опасности урагана «Кирк», который настигнет Европу.
По словам специалиста, остатки этого природного явления могут зацепить Белоруссию и даже Ленинградскую область, но остальная часть России не пострадает.
«Возможно, его остатки зацепят Ленинградскую область, и дальше их движение в разбитом, разрозненном виде будет к Северу продвигаться», — сказал Кислов.
Непогода будет проявляться в виде ливней и усиления ветра.
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