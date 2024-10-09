Профессор МГУ Кислов рассказал, что ураган «Кирк» может задеть Ленинградскую область

Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов в беседе с радио «Говорит Москва» рассказал об опасности урагана «Кирк», который настигнет Европу.

По словам специалиста, остатки этого природного явления могут зацепить Белоруссию и даже Ленинградскую область, но остальная часть России не пострадает.

«Возможно, его остатки зацепят Ленинградскую область, и дальше их движение в разбитом, разрозненном виде будет к Северу продвигаться», — сказал Кислов.

Непогода будет проявляться в виде ливней и усиления ветра.