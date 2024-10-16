Профессор МГУ Аузан: для экономического процветания РФ нужны «длинный взгляд» и доверие большинству

«Длинный взгляд», доверие большинству и договороспособность нужны России для рывка к светлому будущему. Об этом рассказал декан экономического факультета МГУ Александр Аузан в беседе с News.ru.
По его словам, в настоящее время существует только один признак появления «длинного взгляда». Речь идет о стратегии развития финансовой грамотности и культуры, утвержденной в 2023 году.
Самым сильным фактором профессор назвал доверие большинству, которое оказывает влияние на уровень ВВП на душу населения. В данный момент соответствующий показатель низкий — около 25%. Однако его потенциал велик, подчеркнул эксперт.
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