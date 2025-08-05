Профессор МГИМО Саламатов заявил о расширении производства в аграрном секторе России

Отечественное предпринимательство активно развивает собственное производство продуктов питания. Об этом рассказал профессор МГИМО, генеральный директор исследовательского центра «Международная торговля и интеграция» Владимир Саламатов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Эксперт подчеркнул увеличение числа мелких фермерских хозяйств, выпускающих высококачественную молочную продукцию и мясные изделия. Многие предприятия развивают собственные бренды или поставляют сырье крупным производителям.
Саламатов подчеркнул, что государство поддерживает этот тренд, создавая благоприятные условия для роста отечественного бизнеса. В итоге полки магазинов наполняются большим количеством товаров российского производства, заключил профессор.
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