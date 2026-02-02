Профессор медуниверситета Виктор Рудин скончался на 52-м году жизни в Перми

В Перми ушел из жизни директор Федерального аккредитационного центра Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ), доцент и кандидат медицинских наук Виктор Рудин. Ему был 51 год, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные вуза.

Рудин посвятил Пермскому государственному медицинскому университету 36 лет своей жизни. За это время он прошел путь от аспиранта до руководителя Федерального аккредитационного центра. Коллеги и студенты вспоминают его как умного, надежного и неравнодушного человека.

Профессор преподавал оперативную хирургию и топографическую анатомию, организовывал практическую подготовку студентов и молодых врачей. При его активном участии в ПГМУ открыли первую в России «Школу хирургов».