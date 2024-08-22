Профессор Ляндау: России не грозит глобальный дефицит одежды и обуви

Российские предприятия испытывают трудности с производством определенных товаров высокого качества и в рамках себестоимости, позволяющей получать нормальную прибыль. Об этом рассказал профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Юрий Ляндау в беседе с РИАМО .

Однако специалист отметил, что о глобальном дефиците одежды и обуви речь не идет. После ухода определенных брендов российский рынок начал активно перестраиваться, добавил «ФедералПресс».

По словам эксперта, сейчас многие компании выбирают производственные мощности в Китае или Киргизии из-за низкой себестоимости. Именно это является ключевой проблемой, заявил профессор.