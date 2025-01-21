Профессор Лебедев: цены на экспорт мяса в два раза выше, чем на внутреннем рынке

Экспорт мяса из России резко увеличился в 2024 году, достигнув 700 тысяч тонн, что почти на треть превышает показатели прошлого года. Это связано с увеличением стоимости экспорта, которая превысила российские внутренние цены, рассказал профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константин Лебедев в беседе с Ura.ru .

Специалист отметил, что особенно популярен для российских производителей стал китайский рынок. Так, в КНР цены на свинину в два раза выше, чем в России. Это позволило отечественным компаниям нарастить продажи и прибыли, а также развить международные направления, добавил Лебедев.