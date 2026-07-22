Профессор Ларионов предостерег дачников от посадки малины и клубники рядом

Профессор Максим Ларионов предупредил в беседе с «Газетой.Ru» , что несмотря на схожий уход, малину и клубнику не рекомендуется высаживать рядом. Это может привести к распространению болезней и вредителей.

По словам специалиста, у обеих культур есть общие патогены, включая грибковые заболевания, а также вредители, способные повредить и малину, и клубнику. Если одно из растений заразится, заболевание может быстро перейти на соседние кусты, написал KP.RU.

Кроме того, малина имеет обширную корневую систему, которая может конкурировать с клубникой за влагу и питательные вещества, что негативно скажется на урожайности.

Ларионов подчеркнул, что предотвращение таких ситуаций поможет избежать дополнительных сложностей при уходе за садом.