Стратегия пространственного развития, спланированная до 2030 года, может начать функционировать в РФ уже в мае. Подробнее о программе рассказала замдиректора по научной работе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Ольга Кузнецова в беседе с MK.Ru .

По ее словам, документ отражает видение дальнейшего развития субъектов РФ. Он предполагает существенное расширение географии экономического роста.

«То есть гармонично распределять ресурсы на все регионы. Этот вопрос теперь вынесен на первое место. Цель: сохранить людей на своих, давно обжитых территориях», — отметила профессор.

Она также отметила, что фокус внимания останется на Дальнем Востоке, Арктике, Крыму, Калининградской области, Северном Кавказе и новых регионах. В планах — создание свыше двух тысяч опорных населенных пунктов.