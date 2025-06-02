Профессор Куприянов напомнил о проверках Роспотребнадзора в детских лагерях

В преддверии летнего сезона детские оздоровительные учреждения проходят тщательную проверку на соответствие установленным нормам. Борис Куприянов, профессор Московского городского педагогического университета, в интервью радиостанции Sputnik поделился подробностями процесса.

По его словам, перед открытием сезона лагеря подвергаются комплексной оценке, включающей санитарно-эпидемиологические, пожарные и антитеррористические меры безопасности.

«Как правило, есть некоторые нюансы, которые стоит исправить, поэтому пишется предписание, и руководство организации отдыха и оздоровления детей устраняет недочеты, а после докладывает, получают разрешение на осуществление летнего сезона», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что Роспотребнадзор обращает внимание на готовность территории: проводятся анализы воды, проверяется обработка от клещей, оценивается состояние спальных корпусов, столовых и душевых помещений.