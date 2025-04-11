Профессор Кулаков: кредиты семьи не должны превышать 50% совокупного дохода

Профессор НИУ МГСУ, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков обсудил финансовые стороны аренды квартиры и покупки жилья в ипотеку. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По его словам, съем квартиры сегодня — это, как правило, безальтернативный вариант для большинства семей, учитывая, что за последний год стоимость аренды практически удвоилась.

«По общему правилу все кредиты, которыми обременено домохозяйство, не должны превышать 50% его совокупного дохода», — пояснил эксперт.

Желающим приобрести квартиру специалист посоветовал научиться грамотно распоряжаться активами и доходами. Высокие ставки по кредитам имеют оборотную сторону — выгодное размещение на депозитах. Накопления семьи, размещенные под среднерыночные 20%, принесут за год 400 тысяч рублей.