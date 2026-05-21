Профессор Коньков отметил проблему пересушивания воздуха при использовании кондиционера

Длительное нахождение в помещении с кондиционером не опасно для здорового человека, если система работает правильно и поддерживается комфортный температурный режим. Однако есть факторы, которые могут негативно сказаться на здоровье, особенно у людей с определенными заболеваниями. Об этом сообщил доктор медицинских наук и профессор Александр Коньков в беседе с RT .

Специалист обратил внимание на проблему пересушивания воздуха, которое возникает при длительной работе кондиционера. Среди последствий — пересыхание слизистых носа, глаз и дыхательных путей. Это особенно ощущают люди, работающие в офисах по восемь-десять часов, а также те, кто носит контактные линзы или страдает аллергией.

Чистота системы также имеет большое значение. Если кондиционер давно не обслуживался, внутри могут скапливаться пыль, плесневые грибки, бактерии и аллергены. В этом случае длительное пребывание в помещении может вызывать кашель, раздражение слизистых, аллергические реакции и ощущение «тяжелого воздуха».