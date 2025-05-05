Профессор Колбасов призвал не паниковать из-за распространения птичьего гриппа на свиней

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов в беседе с ИА НСН рассказал об опасности птичьего гриппа. По его словам, паниковать из-за того, что болезнь может распространиться на поголовье свиней, не стоит.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что вирус пока не передается от человека к человеку. Хотя вирус уже научился заражать около 50 видов млекопитающих, он все еще не перешел на людей полноценно.
По мнению специалиста Колбасова, ситуация с гриппом не нова и пока не приводила к драматическим последствиям. Он добавил, что риски есть, но они не больше прошлогодних, а самый объективный источник информации — Роспотребнадзор.
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