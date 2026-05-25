Профессор Кочетова связала синдром Плюшкина с генетикой и бедностью

Профессор кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Юлия Кочетова поделилась с RT своими наблюдениями о причинах развития синдрома Плюшкина. По ее словам, к этому расстройству приводят генетика, бедность и нарушения исполнительных функций.

«Наследственность действительно играет роль: по данным исследований близнецов, гены отвечают примерно за половину предрасположенности к этому расстройству», — отметила эксперт.

Однако, по мнению Кочетовой, генетика — не единственный фактор развития синдрома. У многих людей с хоардингом наблюдаются проблемы с планированием, организацией и принятием решений. Кроме того, такие люди часто считают, что выбрасывать вещи — непростительная трата.

Также профессор обратила внимание на то, что риск развития симптомов патологического накопительства выше у людей с низкими доходами. В таких случаях последствия расстройства становятся очевидными быстрее, например, возникает угроза потери жилья.

Кочетова подчеркнула, что хоардинг может проявляться и в цифровой среде.