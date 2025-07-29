Профессор Капустина заявила, что большинство лайфхаков по выбору вкусного арбуза не имеют научных обоснований

Чтобы выбрать по-настоящему вкусный арбуз, нужно обратить внимание на несколько важных признаков. При этом некоторые популярные способы выбора этой ягоды не имеют научного обоснования, рассказала профессор Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Надежда Капустина в интервью РИАМО .

«Многие распространенные "лайфхаки" выбора арбузов научно необоснованны. Блестящая корка не является признаком нитратов, это, скорее, показатель свежести. Проверка "на плавучесть" в воде не дает достоверной информации о качестве. Размер и вес плода также не коррелируют напрямую со вкусовыми характеристиками», — объяснила эксперт.

Профессор отметила, если хвостик арбуза сухой, это свидетельствует о том, что плод созрел на бахче. Звонкий звук при постукивании указывает на правильную консистенцию мякоти. Насыщенный оттенок желтого пятна на боку арбуза — месте соприкосновения с землей — говорит о том, что ягода достаточно созрела, подчеркнула Капустина.