Профессор Капустина отметила, что «серый» импорт авто грозит россиянам финансовыми потерями и уголовным преследованием

Профессор Финансового университета при правительстве России Надежда Капустина в беседе с «ФедералПресс» обозначила основные опасности, с которыми могут столкнуться граждане России при покупке машин за границей. Эксперт подчеркнула, что неосмотрительность и использование сомнительных схем могут привести к значительным финансовым потерям, доначислениям со стороны таможенных органов, конфискации имущества и даже уголовной ответственности.

Капустина указала на то, что рынок импорта автомобилей претерпел значительные изменения. Появилось множество посредников, предлагающих выгодные финансовые схемы для экономии. Однако многие из этих предложений не только незаконны, но и опасны для покупателя.

«Основная ловушка — намеренное занижение таможенной стоимости или использование „серых“ схем растаможки через третьи страны», — рассказала Капустина

Это создает прямую угрозу того, что впоследствии таможня доначислит платежи, а автомобиль будет арестован. Для безопасного ввоза автомобиля необходима тщательная подготовка.

Прежде чем заключать договор с посредником, следует проверить его репутацию через реестр юридических лиц, изучить независимые отзывы и запросить документы по завершенным сделкам. Надежная компания всегда предоставляет полную прозрачную калькуляцию расходов, которая фиксируется в договоре, подчеркнула профессор.