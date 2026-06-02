Профессор Капустина назвала три вида акул, представляющих угрозу у берегов Приморья

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина перечислила три вида акул, которые могут представлять опасность для человека у берегов Приморья. По ее словам, из десятка видов акул, обитающих в японских, Охотском и Беринговом морях, реальную угрозу несут лишь белая акула, акула-мако и акула-молот обыкновенная. Об этом написал «ФедералПресс» .

Капустина пояснила, что риск встречи с этими видами остается статистически ничтожным, однако существует. Акулы-мако отличаются исключительной скоростью и агрессивностью при контакте. Акулу-молота можно наблюдать у южных берегов Приморья в особенно теплые сезоны.

Остальные виды акул, такие как катран, сельдевая акула, японская кунья и полярная акула, не представляют угрозы для купальщиков. Это связано с их малыми размерами, глубоководным образом жизни или специализацией на рыбе.

Появление опасных видов акул у российского побережья профессор связала с потеплением поверхностного слоя дальневосточных морей и восстановлением численности акул после периода интенсивного вылова. Несмотря на эти факторы, Капустина призвала проявлять разумную осторожность, но не поддаваться панике.