Профессор Качалов сравнил шопоголизм с затяжным пьянством и наркоманией

Экономист и маркетолог, профессор Игорь Качалов поделился в эфире радиостанции « Говорит Москва » советами, как бороться с тягой к спонтанным покупкам.

По мнению эксперта, шопоголизм может вскоре получить статус одного из видов психических расстройств. Специалист сравнил зависимость от покупок с затяжным пьянством и наркоманией.

«Врачи сейчас говорят, что человек, который вовлечен вот в этот бесконечный круговорот покупок, в нем происходят такие же изменения организма, как и у запойных пьяниц и у наркоманов», — пояснил Качалов.

Профессор рекомендовал воздерживаться от необдуманных приобретений и не руководствоваться одним лишь желанием. Вместо этого следует совершать покупки только по мере реальной необходимости.