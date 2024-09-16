Профессор Юрасов: включение кондиционера на обогрев в мороз может привести к его поломке

При использовании кондиционера на обогрев в мороз необходимо следовать инструкции. Об этом рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, при сильных холодах мощность устройства существенно снижается. Кроме того, во время работы может образоваться лед в дренажной системе и конденсаторе. Среди последствий — выход оборудования из строя, пояснил специалист.
Он посоветовал обращать внимание на информацию от производителя, в которой и указаны условия безопасной работы кондиционера.
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