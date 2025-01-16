Профессор Юрасов: прочный лед обычно имеет прозрачный цвет

Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА и доктор физико-математических наук Алексей Юрасов дал рекомендации по минимизации риска провалиться под лед в беседе с Life .

Для безопасного выхода на лед важно учесть несколько аспектов. Во-первых, толщина льда должна составлять не менее 10 сантиметров для одного человека и не менее 20 сантиметров для группы людей.

Цвет льда также имеет значение. Прочный лед обычно прозрачен и имеет голубоватый или зеленоватый оттенок. Белый лед вдвое слабее, а серый или желтоватый цвета указывают на наличие воздушных пузырьков, снижающих его прочность.

Температура, при которой формировался лед, также важна. Лед, образовавшийся при стабильных морозах, прочнее, чем тот, который появился при краткосрочном похолодании. Если температура воздуха длительное время превышает нулевую отметку, лед начинает таять снизу, становясь рыхлым и менее надежным.

Особенную осторожность следует проявлять рядом с мостами, плотинами и местами впадения притоков, где вода может быть теплее, а лед — тоньше, пояснил эксперт.