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    Профессор Юрасов призвал отключать зарядные устройства из розеток на ночь

    Неиспользуемые зарядные устройства разумнее отключать от электросети на ночь или при длительном отсутствии дома. Об этом RT сообщил доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

    Эксперт пояснил, что качественные адаптеры имеют защиту и рассчитаны на непрерывную работу, но даже без подключенного смартфона их электросхема остается под напряжением. Риск короткого замыкания и возгорания возрастает при использовании дешевых некачественных блоков, износе деталей, попадании влаги или повреждении контактов розетки.

    По словам Юрасова, исправный блок питания без нагрузки не должен сильно нагреваться. Треск, посторонние звуки, запах горячего пластика или потемнение корпуса говорят о неисправности адаптера — пользоваться им опасно.