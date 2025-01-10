Профессор Юрасов призвал не подключать мокрый смартфон к источнику питания

Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭA, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов в беседе с Lenta.ru дал советы по спасению телефона, который пострадал от влаги. Эксперт подчеркнул, что крайне важно не подключать мокрый смартфон к источнику питания.
Первое действие — отключить телефон и тщательно удалить влагу из корпуса устройства. Если телефон столкнулся с небольшим количеством воды или был подвержен снегом, нужно оставить его заряжающимся вниз, чтобы жидкость испарилась, написал сайт kp.ru.
Если же телефон полностью погружен в воду, необходимо разобрать его, извлечь аккумулятор и отсоединить кабель питания от материнской платы, чтобы исключить риск короткого замыкания. Для ускорения высыхания можно использовать воздушный компрессор/
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