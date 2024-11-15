Профессор Хэйр: собаки вышли на новый этап эволюции

Профессор эволюционной антропологии из американского Университета Дьюка Брайан Хэйр заявил о выходе собак на новый этап эволюции. Об этом сообщил Atlantic .

По словам эксперта, первый этап предполагает превращение волка в собаку и его дружбу с людьми. Следующий — промышленная революция, когда порода и внешний вид питомца стали иметь значение.

Сейчас же, отметил специалист, наблюдается третья стадия одомашнивания. Ее характеризуют «карманные» собаки, которых отличает невероятная пугливость. К исключениям Хэйр отнес служебных собак-компаньонов. Однако даже они боятся городского шума, добавил MK.Ru.