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    Профессор Глазков заявил о растущей вовлеченности отцов в заботу о детях

    Мужчины в современном обществе стали значительно активнее включаться в быт и воспитание ребенка после его рождения. Об этом сообщил телеканал «Крым 24» со ссылкой на главного врача Симферопольского клинического родильного дома № 2, доктора медицинских наук, профессора Илью Глазкова.

    По наблюдениям специалиста, в период беременности женщина часто руководит будущим отцом. Однако после родов мужчине необходимо разделить с ней заботу о новорожденном и домашние хлопоты.

    Глазков отметил, что гордится молодым поколением, подчеркнув растущую осознанность и зрелость современных родителей.