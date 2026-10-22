Профессор Глазков заявил о растущей вовлеченности отцов в заботу о детях
Мужчины в современном обществе стали значительно активнее включаться в быт и воспитание ребенка после его рождения. Об этом сообщил телеканал «Крым 24» со ссылкой на главного врача Симферопольского клинического родильного дома № 2, доктора медицинских наук, профессора Илью Глазкова.
По наблюдениям специалиста, в период беременности женщина часто руководит будущим отцом. Однако после родов мужчине необходимо разделить с ней заботу о новорожденном и домашние хлопоты.
Глазков отметил, что гордится молодым поколением, подчеркнув растущую осознанность и зрелость современных родителей.