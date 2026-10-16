Профессор Гильденскиольд призвал стирать постельное белье при температуре от 55 градусов

Постельное белье следует менять минимум раз в неделю и стирать при температуре не ниже 55 градусов. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд.

По словам специалиста, постель загрязняется круглосуточно и способна стать одним из самых нечистых мест в доме. На ткани оседают пыль, бактерии, пот и отмершие клетки кожи — ежедневно у человека их отшелушивается до полумиллиарда. Летом из-за жары и потоотделения белье пачкается еще быстрее, отметил URA.RU.

Загрязнение усиливают сон с домашними животными и привычка садиться на кровать в дневной одежде. Чтобы обеззаразить вещи, Гильденскиольд посоветовал стирать их в горячей воде от 55 градусов, менять наволочки дважды в неделю, а весь комплект — каждые семь дней.