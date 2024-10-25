Профессор Ершова: «инопланетные» мумии из Перу не имеют ничего общего с традициями местных племен

В Перу существует целая индустрия по изготовлению поддельных мумий из подручных средств. Для повышения продаж некоторые из них делают похожими на инопланетян. Об этом рассказала aif.ru руководитель Мезоамериканского центра имени Ю. В. Кнорозова РГГУ, доктор исторических наук Галина Ершова.

По ее словам, такие мумии не имеют ничего общего с ритуалами и обрядами местных племен. По традиции, сложившейся в далекой древности в Чили, тела умерших жителей пустыни Атакама мумифицировали из-за крайне засушливого климата. Люди хотели сохранить тело, чтобы впоследствии в него вернулась душа.

Сейчас туристический поток в Южную Америку увеличился, что привело к производству поддельных мумий для продажи, резюмировала профессор.