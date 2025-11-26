Профессор Екушева отметила, что правильная осанка и сбалансированное питание влияют на здоровье суставов

Доктор медицинских наук, профессор и участник экспертного совета компании Haleon Евгения Екушева поделилась с «Известиями» рекомендациями для поддержания здоровья суставов. Она назвала пять привычек, которые помогут избежать микротравм и воспалений хрящей.

Умеренная физическая активность — полезная привычка для суставов. Ежедневная ходьба, плавание, йога или гимнастика улучшают кровоснабжение хрящевой ткани и синтез суставной жидкости.

«Суставы позволяют нам осуществлять разнообразные двигательные акты», — отмечает Екушева.

Контроль массы тела также важен. При индексе массы тела выше 25 лишние килограммы создают дополнительную нагрузку на суставы, особенно коленные и тазобедренные. Снижение веса может уменьшить боль и улучшить функцию суставов.

Осанка — третья привычка. Неправильное положение тела во время работы или отдыха создает неравномерную нагрузку на суставы. Проблемы с позвоночником и тазобедренными суставами часто встречаются у офисных работников.

Правильное питание помогает поддерживать здоровье суставов. С возрастом естественная выработка коллагена снижается. Различные добавки, в том числе биологически активные добавки на основе растительных и животных составляющих, могут компенсировать дефициты.

Профилактические осмотры позволяют выявить проблемы на ранней стадии. Регулярное посещение терапевта или ревматолога важно для тех, кто ведет активный или сидячий образ жизни, а также имеет наследственную предрасположенность к заболеваниям суставов, подчеркнула Екушева.