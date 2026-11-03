Профессор Долженкова назвала причины более долгого поиска работы у женщин

Женщины в России ищут работу дольше мужчин, сообщила доктор экономических наук, профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Долженкова в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Эксперт Долженкова связывает это с несколькими факторами. Работодатели опасаются нанимать молодых женщин из-за возможного декрета, а соискательниц предпенсионного возраста — из-за стереотипа о частых болезнях. Кроме того, женщины чаще заняты в бюджетной сфере (здравоохранение, образование), где конкуренция за места особенно высока, и реже претендуют на рабочие профессии.

Дополнительным барьером становятся бытовые обязанности. Женщины стараются искать работу с гибким графиком и поближе к дому, чтобы успевать следить за детьми и помогать с уроками.