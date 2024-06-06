Профессор Демин: в год умирают около 400 тысяч россиян от болезней, связанных с курением

Примерно 400 тысяч человек умирают в год от болезней, связанных с курением. Такими данными с ИА НСН поделился президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Сеченовского университета Андрей Демин.

Эксперт пояснил, что это научно обоснованные данные, которые опираются на эпидемиологические исследования из разных стран мира.

«Это вероятностные вещи, но когда цифры по отдельным локализациям рака составляют 95% вероятности, то спорить с этим будут либо невежественные люди, либо купленные табачным бизнесом», — процитировала «Свободная пресса» Демина.

Главное удержать человека от табака до 26-28 лет. После этого возраста он вряд ли станет курить.