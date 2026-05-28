Профессор Демин отметил необходимость мер по сокращению периода выдачи больничных

Министерство здравоохранения Российской Федерации предложило сократить период выдачи больничного листа до трех дней для пациентов, которые в течение полугода уже четыре и более раз получали лист нетрудоспособности. В беседе с «Ридусом» инициативу прокомментировал профессор Сеченовского Университета Андрей Демин.

По его словам, соответствующие меры нужны для более качественного лечения пациентов.

«Такое решение оправдано, и об этом давно шла речь. Медицинские работники должны будут обратить особое внимание на тех людей, которые часто нуждаются в больничных», — отметил Демин.

По его словам, идея возникла на фоне высокого распространения хронических заболеваний. Данное состояние негативно сказывается на качестве жизни.