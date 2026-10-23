Профессор Дахин оценил первые результаты курса ОРГ в вузах

Курс «Основы российской государственности» стал практическим шагом, который предотвращает «закат гуманитарной культуры», считает профессор Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Андрей Дахин. Так он оценил первые результаты преподавания дисциплины в вузах, пишет pravda-nn.ru .

«Намеченное курсом ОРГ направление современного гуманитарного образования в России сводится к тому, чтобы восстановить в нем ядро системной передачи культуры российской цивилизации из рук поколений предшествующих в руки поколений последующих», — сказал Дахин.

По его словам, эта системность противостоит стихийному, фрагментарному способу формирования ключевых понятий — через рекламу и уличные афиши. Системный подход, отметил профессор, позволяет сохранять самотождественность российской цивилизации, которая складывалась и развивается на протяжении 1164 лет, с момента возникновения российской государственности в 862 году.