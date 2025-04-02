Профессор Чутко: чувство одиночества не всегда связано с отсутствием близких людей

В эпоху цифровых технологий и широких возможностей общения все больше людей чувствуют себя одинокими. Почему так происходит, объяснил сайту kp.ru профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии и эксперт в области психического развития Леонид Чутко.

По словам профессора, одиночество часто испытывают тревожные люди. Чувство изоляции может возникать даже у тех, кто окружен друзьями и семьей. Иногда это ощущение появляется и у здоровых людей, но если оно становится сильным и постоянным, то вызывает дискомфорт. В таком случае нужно принимать меры, написал aif.ru.

Чутко добавил, что чувство одиночества не всегда связано с отсутствием близких людей. Нестабильность провоцирует тревожность, которая вызывает ощущение оторванности от мира. Важно разобраться в причинах этого чувства, ведь за ним может скрываться тревожное состояние. Нужно работать над его коррекцией, а не просто пытаться избавиться от одиночества.