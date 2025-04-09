Профессор Буянова предупредила о потере средств из-за отпуска в мае

Многие россияне берут отпуск в мае, чтобы продлить выходные. Однако профессор Финансового университета при Правительстве РФ Марина Буянова назвала эту стратегию проигрышной, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, отпускные выплаты рассчитываются по специальной формуле. Сначала берется общая сумма заработка за последний год и делится на 12, а затем полученное число делится на среднее количество рабочих дней за год — 29,3. Полученный результат умножается на количество отпускных дней.

«Учитывая то, что в мае рабочих дней получается на восемь меньше, чем в обычном месяце, сумма отпускных будет также меньше», — пояснила специалист.

Профессор посоветовала уходить в отпуск в апреле или октябре. В эти месяцы больше рабочих дней, поэтому сумма выплат будет выше, добавила газета «Петербургский дневник».