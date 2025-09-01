Профессор Болонского университета Франчески отметил, что регулярный режим питания повышает шансы на долголетие

Почетный профессор Болонского университета Клаудио Франчески поделился результатами своих многолетних исследований долгожителей. Ученый-иммунолог выяснил, что у людей, перешагнувших 100-летний рубеж, более качественная репарация генов и гораздо меньше мутаций, сообщил сайт kp.ru .

Профессор отметил, что у долгожителей менее функциональная щитовидная железа, что может способствовать замедлению обмена веществ и снижению риска развития возрастных заболеваний. Однако это не означает, что заболевания щитовидной железы можно игнорировать.

Еще одна удивительная черта долгожителей — наличие лишнего веса. Клаудио Франчески подчеркнул, что это не оправдывает ожирение в любом возрасте, но небольшой избыток жира у людей старше 85–90 лет может играть положительную роль.

Профессор также добавил, что долгожители не переедают и придерживаются регулярного режима питания. Это способствует регулированию циркадных ритмов и повышению шансов на долголетие. У людей старше 100 лет богатая микрофлора кишечника, которая содержит множество видов бактерий и играет большую роль в защите от тяжелых заболеваний, подчеркнул Франчески.