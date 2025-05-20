Профессор Болоянгов сообщил о подготовке инициативы с цензурой на алкоголь

Документ с предложениями по борьбе с алкоголизацией населения планируют направить в правительство. Подробнее об инициативе рассказал профессор Международной академии трезвости и создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов в беседе с « Абзацем ».

По его словам, эффективным решением проблемы станут проверенные методы, доказавшие свою эффективность на практике. Среди конкретных предложений — введение алкогольной цензуры на телевидении и в интернете

«Из мер, которые там будут упомянуты, — вернуть рекламу здорового образа жизни, <…> внести запрет на распространение песен, романтизирующих алкоголь, разместить на стадионах баннеры, напоминающие о вреде спиртных напитков», — добавил Болоянгов.

Общественник выразил надежду, что реализация инициативы поможет изменить ситуацию и приведет к положительной динамике в обществе.