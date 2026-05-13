Профессор Блинкин заявил, что цементобетон не подходит для строительства дорог на всей Русской равнине
Цементобетон совершенно не подходит для строительства дорог на большей части территории России. Об этом заявил научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики, профессор Михаил Блинкин в беседе с ИА НСН.
По его словам, такие покрытия бессмысленно использовать на всей Русской равнине и в европейской части страны. Их преимущества перед асфальтобетоном проявляются только на сухих и каменистых грунтах, которые для России — большая редкость.
«Если же у нас тяжелые водонасыщенные грунты, то на них цементобетонные покрытия как-то не „женятся“», — отметил эксперт.
Он объяснил, что в российских условиях цементобетон можно применять только точечно, к тому же он уступает асфальтобетону по затратам на последующее содержание.